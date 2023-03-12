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Осинькин: «Постараемся даже на этом поле играть в футбол, который мы хотим играть»

12 Марта 2023 • 16:20 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Крылья Советов
1 1.65 X 4.10 2 5.10
1-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем ЦСКА.

- По составу первый вопрос. Солдатенков сегодня на скамейке, это изменение схемы вашей команды?

- Нет. Это не изменение схемы, у него маленькая проблема со здоровьем. Я думаю, он и сегодня мог бы выйти и сыграть, но мы просто не стали рисковать его здоровьем. Вы понимаете, насколько сложное поле.

- Поле, погодные условия. Какие отличительные черты? Как надо действовать, какие лайфхаки, что надо делать в такую погоду?

- Смотрите, наверное, возможно, первая наша реакция направлена на то, что соперник по такой погоде и в силу каких-то причин выпустил Заболотного. Мы должны справиться и с таким давлением, которое может быть у нас после большого количества единоборств и верховой игры. В то же время нам надо просто сейчас сохранить свое лицо. Мы постараемся даже на этом поле играть в футбол, который мы хотим играть.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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