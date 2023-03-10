Хомуха: «Не сказал бы, что ЦСКА стал середняком»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о спаде московской команды. Напомним, что «армейцы» уступили в трёх последних турах РПЛ кряду.

Эксперт напомнил, что ЦСКА уже давно не претендует на чемпионский титул, а также отметил экономическую составляющую вопроса.

«Не сказал бы, что ЦСКА стал середняком, но то, что с 2018 года команда не претендует на чемпионский титул, неприятный момент для болельщиков.

Иностранцы хорошего уровня не хотят приезжать в Россию в связи с нашим неучастием в еврокубках, а российские футболисты выбирают варианты как «Зенит», «Спартак», — цитирует Хомуху Sport24.

После 18 туров РПЛ ЦСКА расположился на пятом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут 12 марта против «Крыльев Советов». Начало — в 16:30 по московскому времени.