​Чалов и Заболотный – в атаке ЦСКА на матч против «Крыльев Советов»

В воскресенье в чемпионате России пройдёт матч 19-го тура между ЦСКА и «Крыльями Советов». Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Набабкин, Мойзес, Виллиан, Гайич, Обляков, Медина, Зделар, Мендес, Чалов, Заболотный.

Матч между ЦСКА и «Крыльями Советов» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.