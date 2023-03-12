Кузнецов: «ЦСКА должен обыгрывать «Крылья Советов, если хочет вклиниться в зону призовых мест»

Экс-игрок московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что его бывшая команда обязана обыгрывать «Крылья Советов» в сегодняшнем матче РПЛ, если хочет побороться за призовые места в чемпионате.

«Должны их обыгрывать, если хотят вклиниться в зону призовых мест. Но это будет непросто», – цитирует Кузнецова «Чемпионат».

«Армейцы» в данный момент идут в турнирной таблице Российской премьер-лиги на пятой строчке с отставание в 6 очков от топ-3. Тренер команды Владимир Федотов проводит свой первый сезон у руля ЦСКА.

Что касается «Крыльев Советов», самарская команда ведёт борьбу за выживание. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет одно очко.