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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Писарский: «Я считаю, что «Крыльям» по силам любой соперник»

09 Марта 2023 • 19:09 Комментировать
ЦСКА Москва
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Крылья Советов
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12.03 16:30

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ с ЦСКА.

«После матчей с «Динамо» я считаю, что нам по силам любой соперник, в том числе и ЦСКА. Они с «Динамо» плюс-минус две равные команды. Все у нас в голове. Главное – смотреть на себя, а не на других», — приводит слова Писарского Metaratings.

На счету 27-летнего форварда 19 забитых мячей и две результативные передачи в 22 матчах с учетом всех турниров.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 20 набранных очков за 18 туров. Самарский клуб встретится с ЦСКА 12 марта, начало — в 16:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Динамо Москва Владимир Писарский
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ЦСКА МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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