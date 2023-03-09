Гришин: «Федотову надо дать время, чтобы создать команду»

Экс-тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об игре «армейцев» в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что наставнику «красно-синих» Владимиру Федотову потребуется больше времени для того, чтобы построить команду и добиться с ней результата.

«Верю в тренера и то, что команда будет показывать тот футбол, который они продемонстрировали в первой игре с «Краснодаром» в Кубке России. Надо немножко потерпеть, и всё должно наладиться!» — цитирует Гришина Sport24.

Напомним, Федотов возглавил ЦСКА в июне прошлого года, сменив на этом посту Алексея Березуцкого. После 18 туров РПЛ «армейцы» расположились на пятом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. Также команда вышла в полуфинал Кубка России, где встретится с «Крыльями Советов».