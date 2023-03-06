Костанца: «Стиль пробития пенальти Писарского немного похож на стиль Неймара»

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил манеру пробития пенальти нападающего самарской команды Владимира Писарского с тем, как 11-метровые удары исполняет известный бразильский форвард Неймар.

«Это его особенный стиль. Немного похоже на Неймара! Является ли такая манера чем-то неуважительным? Не думаю, это нормально», — цитирует Костанцу «Спорт-Экспресс».

Напомним, Писарский перешёл в «Крылья Советов» минувшей зимой из «Оренбурга». За команду из Самары 27-летний футболист успел провести три матча и забить два мяча. Отметим, что сейчас российский нападающий возглавляет рейтинг лучших бомбардиров РПЛ с 14 гомами в своём активе.