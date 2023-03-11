Масалитин: «Зачем было отдавать Яковлева и Гайча, если Заболотный не забивает»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Антона Заболотного в нынешнем сезоне.

Напомним, что в текущем розыгрыше РПЛ 31-летний форвард провёл 12 матчей, не сумев при этом отличиться ни разу.

Масалитин удивлён тем, что на фоне столь низкой результативности Заболотного клуб принял решение расстаться с Владиславом Яковлевым и Адольфо Гайчем, которые отправились выступать за другие клубы на правах аренды.

«По крайней мере Яковлев однозначно пригодился бы, если уж не брать в расчёт Адольфо. Владислав — перспективный парень, ему просто нужно было давать время, чтобы он мог играть», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой следующий матч «армейцы» проведут завтра, 12 марта, против «Крыльев Советов». Начало — в 16:30 по московскому времени.