ЦСКА - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 19-м туре чемпионата России по футболу встречаются ЦСКА и «Крылья Советов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ЦСКА Москва - Крылья Советов
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Протокол игры
Акинфеев Игорь•Набабкин Кирилл•Виллиан Роша•Мойзес•Гайич Милан III•Обляков Иван•Зделар Саша•Мендес Виктор•Медина Хесус•Чалов Фёдор•Заболотный Антон
Ломаев Иван•Бейл Гленн•Рассказов Николай•Горшков Юрий•Гапонов Илья•Евгеньев Роман•Писарский Владимир•Коваленко Александр•Ежов Роман•Костанца Фернандо•Рахманович Амер
12 марта. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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