Осинькин: «Сами, конечно, не ожидали такого провала»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча ЦСКА (0:4).

- Как бы объяснили такое количество ошибок на своей половине поля в первом тайме?

- Ну, наверное, простого одного объяснения быть не может. Мы сейчас уже с ребятами поговорили и будем искать причины этого. Еще три дня как минимум. Наверное, если в двух словах сказать, то началось с того, я думаю, что три матча с «Динамо» эмоционально нам дались тяжело. И сейчас, хотя была неделя такая, нейтральная, мы без игр, не смогли должным образом настроиться на этот матч. Говорили, на какие-то вещи обращали внимание, но тем не менее, у нас была какая-то пониженная готовность. Реакция на любой отскок, рикошет, подбор, переходные фазы была хуже, чем у соперника. Только что с «Динамо» мы именно на этом смогли играть как минимум на равных. Сейчас мы в этом проиграли. Почему это? Будем разбираться. Сами, конечно, не ожидали такого провала.

- Почему не было замен в перерыве?

- Мы подумали, что еще мы в игре и сможем попытаться навязать борьбу. В общем-то, первые минуты какие-то моменты у нас были, но все же не наш день. При всем при том, что мы много ошибались, на гол наиграли точно. Но сегодня совершенно не наш день. Думаю, что в следующий раз вернется, хотя бы с такого количества моментов мы должны что-то забивать.

- Чем-то вы остались довольны сегодня?

- Я еще подумаю над этим вопросом. Пока ничего явного на язык не приходит.