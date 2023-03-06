Агент Мойзеса ответил на вопрос о будущем игрока в ЦСКА

Гильерме Миранда, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о будущем своего клиента. Напомним, что 27-летний футболист арендован «армейцами» у бразильского «Интернасьонала».

«Останется ли Мойзес в ЦСКА? Пока ничего не решено. Ближе к лету будет видно», — приводит слова Миранды Sport24.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Мойзеса составляет два с половиной миллиона евро.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в чемпионате России, имея в своем активе 29 очков.