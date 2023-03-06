Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, как провёл отпуск во время зимней паузы в РПЛ.

Напомним, что матчи чемпионата России не проводились с ноября 2022 года по март 2023. В своей первой игре после возобновления сезона «армейцы» уступили «Сочи» (0:2).

«Весь отпуск я провёл в своём родном городе и никуда не уезжал. Для меня это было оптимальным вариантом, поэтому я просто наслаждался этим временем», — цитирует Гайича «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний Гайич провёл 26 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

После 18 туров РПЛ ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков. Следующий матч «красно-синие» проведут 12 марта против «Крыльев Советов». Начало — в 16:30 по московскому времени.