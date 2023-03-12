​У Виллиана Роши спросили, хотел ли бы он получить российский паспорт

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос, хотел ли бы он получить российский паспорт.

Стоит напомнить, что недавно паспорта России получили два футболиста «Зенита» - Малком и Клаудиньо.

«Это вполне нормально, что Малком и Клаудиньо пытаются идти по этому пути. Я считаю, что это замечательно - это их выбор. Что касается меня, то должен обдумать это предложение», - сказал Роша, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье ЦСКА разгромил «Крылья Советов» на своём поле с результатом 4:0. Через три дня московская и самарская команды встретятся снова – в Кубке России.