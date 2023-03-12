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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Виллиана Роши спросили, хотел ли бы он получить российский паспорт

12 Марта 2023 • 19:39 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Крылья Советов
окончен

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос, хотел ли бы он получить российский паспорт.

Стоит напомнить, что недавно паспорта России получили два футболиста «Зенита» - Малком и Клаудиньо.

«Это вполне нормально, что Малком и Клаудиньо пытаются идти по этому пути. Я считаю, что это замечательно - это их выбор. Что касается меня, то должен обдумать это предложение», - сказал Роша, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что в воскресенье ЦСКА разгромил «Крылья Советов» на своём поле с результатом 4:0. Через три дня московская и самарская команды встретятся снова – в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша Клаудиньо Малком Филипе
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