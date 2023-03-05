Масалитин: «Очередная невнятная игра ЦСКА»

Бывший «армеец» Валерий Масалитин поделился впечатлениями от первого матча ЦСКА в РПЛ в 2023 году. В нём, напомним, подопечные Владимира Федотова со счётом 0:2 на выезде уступили бывшему клубу главного тренера – ФК «Сочи», дубль в игре оформил уже давний игрок чемпионата России - черногорец Лука Джорджевич.

«Очередная невнятная игра ЦСКА. Пытались мяч держать, но впереди ничего острого так и не создали. И это уже не один матч длится. «Сочи» выдержал свою линию, сыграв надёжно в обороне и на контратаках. Судьбу матча решил выход Джорджевича», - цитирует Масалитина «Газета.Ру».

В следующем туре в РПЛ сочинцы примут дома «Оренбург», а ЦСКА сыграет на домашнем стадионе с самарскими «Крыльями Советов».