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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гайич: «Контролировали игру с самого начала»

13 Марта 2023 • 00:43 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Крылья Советов
окончен

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата «Крылья Советов» крупно проиграли в Москве ЦСКА, пропустив целых четыре мяча. Для ЦСКА эта победа означала первый успех после трех поражений кряду, и защитник московского клуба Милан Гайич прокомментировал события прошедшего матча.

- Это важная победа для нас. Мы контролировали игру с самого начала. В первом тайме мы забили три мяча, - цитирует слова игрока «Спорт-Экспресс».

В следующем туре российской Премьер-лиги ЦСКА предстоит куда более суровый экзамен - поединок с действующим чемпионом страны, питерским «Зенитом». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Крылья Советов Милан Гайич
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