Гайич: «Контролировали игру с самого начала»

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата «Крылья Советов» крупно проиграли в Москве ЦСКА, пропустив целых четыре мяча. Для ЦСКА эта победа означала первый успех после трех поражений кряду, и защитник московского клуба Милан Гайич прокомментировал события прошедшего матча.

- Это важная победа для нас. Мы контролировали игру с самого начала. В первом тайме мы забили три мяча, - цитирует слова игрока «Спорт-Экспресс».

В следующем туре российской Премьер-лиги ЦСКА предстоит куда более суровый экзамен - поединок с действующим чемпионом страны, питерским «Зенитом».