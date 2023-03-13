Игрок «Пари НН» Баньяк: «Зделару по силам стать лидером ЦСКА»

Новичок «Пари НН» Маки Баньяк оценил шансы экс-партнёра по «Партизану» Саши Зделара стать лидером столичного ЦСКА.

«Саше это точно по силам. Это сильная личность, он хочет развиваться и давать команде с каждым днем все больше», — заявил камерунский защитник клуба Российской премьер-лиги в интервью изданию Sport24. По его мнению, для игрока позиции Зделара важны требования наставника команды, поскольку большим вопросом является то, подходит ли сам сербский хавбек «армейцам».

Напомним, что Саша Зделар присоединился к ЦСКА перед началом нынешнего сезона. На его счету 23 матча во всех состязаниях.