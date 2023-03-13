Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Пари НН» Баньяк: «Зделару по силам стать лидером ЦСКА»

13 Марта 2023 • 23:49 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Крылья Советов
окончен

Новичок «Пари НН» Маки Баньяк оценил шансы экс-партнёра по «Партизану» Саши Зделара стать лидером столичного ЦСКА.

«Саше это точно по силам. Это сильная личность, он хочет развиваться и давать команде с каждым днем все больше», — заявил камерунский защитник клуба Российской премьер-лиги в интервью изданию Sport24. По его мнению, для игрока позиции Зделара важны требования наставника команды, поскольку большим вопросом является то, подходит ли сам сербский хавбек «армейцам».

Напомним, что Саша Зделар присоединился к ЦСКА перед началом нынешнего сезона. На его счету 23 матча во всех состязаниях.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Саша Зделар Маки Баньяк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
00:02 · Россия. Премьер-лига
Гаранин: «Сборная Ирана – не подарок»
13 Марта
23:56 · Россия. Премьер-лига
Гаранин: «Было бы интересно посмотреть на игру сборных России и Китая»
23:50 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов – о турнире ЦАФА: «Лучше где-то играть, чем не играть»
23:49 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Баньяк: «Зделару по силам стать лидером ЦСКА»
23:35 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «В игре с «Химками» «Зенит» дал слабину»
23:34 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов раскритиковал судью Чебана
23:09 · Россия. Премьер-лига
Журналист Карпов: «Судью Фролова отстранили от работы в РПЛ до конца сезона»
23:07 · Россия. Премьер-лига
Инвестор «Химок» Садыгов прокомментировал поражение от «Зенита»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Пари НН» Баньяк рассказал об игре в минус 20 за «Кайрат»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Баньяк – о Горлове: «Он безумно погружён в тактику»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
21:59 · Кубок России
Пименов: «Локомотиву» не надо менять состав в матче с «Акроном»
21:58 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой прокомментировал победу ЦСКА над «Крыльями Советов»
21:53 · Кубок России
Матч «Спартак» - «Урал» в Кубке России посетят 2,6 тысячи школьников
21:46 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Динамо» не в кризисе» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем