Агент Дивеева: «Игорь может восстановиться к матчам сборной»

Олег Ерёмин, являющийся агентом защитника московских «армейцев» Игоря Дивеева, заявил, что его клиент может восстановиться к тренировочному сбору российской сборной. Сбор запланирован на конец месяца – с 19 по 28 марта.

«Для Игоря очень важно, что его включили в расширенный состав сборной. Это поднимает эмоциональный фон, добавляет энтузиазма и, может быть, его восстановление пойдет быстрее из-за этой новости. Сейчас он лечится, готовится вернуться на поле. Шанс на то, что он восстановится быстрее, есть», - цитирует Ерёмина «Матч ТВ».

Напомним, что Игорь Дивеев не играл за ЦСКА с сентября прошлого года из-за полученной травмы. На зимних сборах игрок вернулся в обойму «армейцев», однако снова получил повреждение.