ЦСКА - Крылья Советов: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Матч 19-го тура РПЛ ЦСКА - «Крылья Советов» обещает быть непредсказуемым. Команды по разным причинам пока далеки от оптимальной формы. «Армейцы» разгромили «Краснодар» в Кубке, после чего в краснодарском туре потерпели два поражения. Самарцы трижды сыграли против «Динамо» и проведут уже третий кряду матч в столице. В личных встречах большой перевес у ЦСКА, и команда Владимира Федотова сегодня считается фаворитом.

Эфир в 16:30 на «Матч Премьер» и Arena Sport 2 Serbia. Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.