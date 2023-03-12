​Алдонин прокомментировал крупную победу ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин высказался после победы «армейцев» в матче Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (4:0).

«Приятно порадовал первый тайм - по большому счёту там сняли вопрос о победителе. Не сказал бы, что было тотальное преимущество. В какой-то степени помогла погода, родной стадион. Было видно, что команда вышла на матч с хорошим настроем», - высказался Алдонин, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

В то же время Алдонин отметил, что во втором тайме имелись ошибки в оборонительной линии. Их бывший футболист назвал «тревожными звоночками».

Следующий матч ЦСКА проведёт в среду, 15 марта. Команда Владимира Федотова снова сыграет с «Крыльями Советов», только теперь на выезде в Кубке России.