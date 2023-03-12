Федотов: «То, что Заболотный и Чалов забили, это прямая обязанность»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Крыльями Советов» (4:0).

- Как вам связка Чалов - Заболотный?

- Я бы отметил, наверное, всю команду. То, что они забили, это прямая обязанность. Были матчи, когда они не забивали, и нам было тяжело.

- Если бы состав на следующую игру сейчас нужно было бы назвать, кто бы в старте в атаке сыграл, так как сегодня?

- Знаете, как? Не надо бежать впереди паровоза, придет время, и мы этот состав определим. Есть же восстановление, как ребята, так и погодные условия. Очень, скажем так, неприятные. Поэтому нужно срочно принимать профилактические меры. Нет времени готовиться, начинать восстанавливаться к следующему матчу.

- Есть ли что-то, что вам не понравилось сегодня в игре вашей команды?

- Такое бывает, когда 3:0, и начинаем позволять сопернику что-то делать у наших ворот. Тренировать Игоря, чтобы он показывал свое мастерство, здесь нужно немножко. Концентрация падает. Хотелось бы пронести это от начала и до конца.

- Кого из молодых отметили сегодня из тех, кто выходил на поле сегодня?

- Да нет, опять же скажу, всю команду. Они вышли, когда было сделано дело. Они не испортили и старались быть полезными.

- В Кубке может быть другая история?

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- Каждый матч - своя история, и мы, как говорится, готовимся к этой новой истории, отбросив этот матч. Тем более, мы знаем, что у этого турнира уже другое название, Кубок.