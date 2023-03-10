Хиддинк прокомментировал 47-е место Акинфеева в списке лучших вратарей мира

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк прокомментировал новость о том, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев занял 47-е место в списке лучших вратарей мира с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

«Акинфеев попал в топ-50 лучших вратарей? Отлично! Акинфеев — один из лучших вратарей своей эпохи. Он заслуживает попадания в топ-списки», — считает Хиддинк, слова которого приводит «РБ Спорт».

Еще одним россиянином в списке стал Ринат Дасаев. Он занял 37-е место.

Напомним, что следующем матче московский ЦСКА сыграет против «Крыльев Советов». Игра состоится 12 марта, а само начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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