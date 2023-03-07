Хиддинк — про Акинфеева: «Очень умная, оригинальная личность»

Экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк поделился мнением о вратаре ЦСКА Игоре Акинфееве, вместе с которым работал в национальной команде.

Нидерландский специалист заявил, что уважает голкипера за его преданность московской команде. При этом Хиддинк отметил, что Акинфеев мог бы построить успешную карьеру в Европе.

«Очень умная, оригинальная личность. Мне было очень приятно с ним работать!» — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Напомним, что Акинфеев защищал ворота сборной России на чемпионате Европы в 2008 году, где наша национальная команда сумела выиграть бронзовые медали.

В текущем сезоне 36-летний Акинфеев провёл за ЦСКА 21 матч, пропустил 22 гола и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.