Медина уверен, что ЦСКА войдёт в тройку лучших по итогам сезона

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата «Крылья Советов» крупно проиграли в Москве ЦСКА, пропустив целых четыре мяча. Победу ЦСКА прокомментировал парагвайский нападающий Хесус Медина. Он уверен в том, что по итогам сезона команда сможет вернуть себе место в тройке призеров.

- Сегодня была хорошая игра для ЦСКА. Может ли ЦСКА войти в топ-3 РПЛ в этом сезоне? Я думаю, что да, - цитирует футболиста новостное агентство ТАСС.

В следующем туре российской Премьер-лиги ЦСКА предстоит сдать непростой экзамен - это будет поединок с действующим чемпионом страны, питерским «Зенитом».