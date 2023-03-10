Дасаев: «Мне приятно, что в рейтинг лучших попал и Акинфеев»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о попадании в список лучших вратарей мира с 1987 года.

«Мне радостно и приятно. Но надо всё-таки прочитать всю историю до конца и уже составлять рейтинг. Мне приятно, что в рейтинг попал и Акинфеев. Желаю ему долгих лет жизни и играть долго», — заявил вице-чемпион мира в интервью «Чемпионату».

Тем не менее известный в прошлом голкипер считает, что необходимо делать список из лучших вратарей за всю историю, поскольку его удивило отсутствие таких игроков, как Лев Яшин, Дино Дзофф, Нери Пумпидо, Жан-Мари Пфафф и Харальд Шумахер.

Напомним, что сегодня международная федерация футбольной истории и статистикиопубликовала список из 50 лучших вратарей с 1987 года. Игорь Акинфеев занял 47-ю строчку, а Ринат Дасаев расположился на 37-м месте.