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Заболотный: «Было как всегда, легендарно»

12 Марта 2023 • 18:41 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Крылья Советов
окончен

Лучший футболист матча ЦСКА - «Крылья Советов» Антон Заболотный поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- С возвращением в старт, с голами! Я даже вопрос придумывать не хочу. Как это было сегодня?

- Как всегда, легендарно (улыбается). Да нет, хотел бы поблагодарить болельщиков, которые в такую тяжелую погоду пришли и болели за нас. Мы чувствовали их поддержку и тепло, поэтому это всё ради вас. Мы стараемся всегда ради вас выигрывать.

- Комфортно играть в таких условиях? Как поляна, как изнутри это все ощущается?

- Кстати у нас на стадионе вообще поляна неплохая. Держит газон, дренаж выдерживает, поэтому некоторые из футболистов даже не использовали железные шипы, потому что газон справляется, и очень комфортно. Погода? Тут уже не приходится выбирать.

- К сегодняшнему матчу как к шансу относились, или рабочая игра?

- Для меня каждая минута на поле как шанс. Стараюсь помогать команде. Дай бог, больше доверия и будет больше голов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный
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