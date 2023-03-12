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​Федотов объяснил непопадание Карраскаля в основу ЦСКА

12 Марта 2023 • 19:54 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Крылья Советов
окончен

В воскресенье ЦСКА разгромил на своём поле «Крылья Советов» со счётом 4:0. Атакующий полузащитник «армейцев» Хорхе Карраскаль появился на поле по ходу игры. Главный тренер московской команды Владимир Федотов ответил на вопрос, почему колумбиец не вышел на поле с первых минут.

«Он пропустил тренировку по поводу пищевого отравления. На поле появились здоровые футболисты. Оставили чуть игрового времени - в сравнении с тем, сколько он провёл в тренировочном режиме», - сказал Федотов, чьи слова приводит «Матч ТВ».

ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 16 очков.

Следующий матч ЦСКА проведёт 15 марта – против «Крыльев Советов» в Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Хорхе Карраскаль
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