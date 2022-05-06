Юран пропустит два матча из-за дисквалификации

Неприятности в стане «Химок» - мы уже сообщали о длительной дисквалификации Эльмира Набиуллина за фол в матче против «Уфы», но наказан также и наставник подмосковной команды Сергей Юран, который после финального свистка затеял словесную перепалку с арбитром Кириллом Левниковым и увидел перед собой красную карточку.

Это означает, что он пропустит следующие два матча своей команды, а руководить командой в ходе этих встреч будут его помощники. В субботу «Химки» сыграют в гостях против питерского «Зенита», а в следующем туре, 14 мая, съездят в гости к «Ростову» - и все это без Сергея Юрана.