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Петржела: «У Семака есть сильные нападающие и без Дзюбы»

02 Мая 2022 • 14:42 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал нынешнюю роль нападающего Артёма Дзюбы в петербургской команде.

«Только тренер решает, кто и сколько будет играть. Никто не может повлиять на это. У Семака очень сильные нападающие и без Дзюбы. Артёму надо это понимать и работать на тренировках, чтобы доказать, что он лучше Сергеева», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл за «Зенит» 36 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. Отметил, что в стартовом составе петербуржцев на поле форвард выходил в последний раз 9 апреля в матче 24-го тура против «Ахмата» (2:0).   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Артём Дзюба
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