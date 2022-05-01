Психолог: «Дзюба бесполезен для «Зенита»

Известный спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал роль нападающего Артёма Дзюбы в «Зените».

Специалист отметил, что Дзюба показывает хорошую игру лишь в те моменты, когда ощущает любовь и поддержку со стороны публики. Но когда её нет, он превращается в весьма среднего игрока.

Также Гущин считает, что экс-капитан сборной России не способен адекватно оценивать свои действия на поле.

«Он не видит себя со стороны и не понимает, почему он когда-то был в основном составе, а сейчас нет. Для «Зенита» этот игрок бесполезен. С ним точно не стоит продлевать контракт», — цитирует Гущина «РБ Спорт».

Психолог посоветовал Дзюбе поиграть за более скромную команду, а не уходить в небытие будучи «лавочником» «Зенита».

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе петербуржцев 36 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач.