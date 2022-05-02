Валерий Баринов: «Победить возможности «Зенита» может победить только Сёмин»

Актёр Валерий Баринов отреагировал на слова Юрия Сёмина, который заявил, что является тренером, который может остановить гегемонию «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Сёмин прав. Потому что единственный, кто составлял конкуренцию «Газпрому», был Сёмин. Те возможности, которые есть у «Зенита», может победить только Сёмин», – заявил Баринов в интервью изданию «Чемпионат».

Последним местом работы Сёмина был «Ростов», до этого тренер в чемпионате России работал с московским «Локомотивом», «Анжи», «Мордовией» и «Динамо».

В текущем сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России досрочно, обеспечив себе четвёртое подряд чемпионство.