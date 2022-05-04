«Зенит» подыскивает нового голкипера

Питерский «Зенит» досрочно оформил чемпионский титул в чемпионате российской Премьер-лиги, это случилось в 27-м туре после победы над московским «Локомотивом». И теперь помыслы руководства клуба уже о будущем - в «Зените» решили укрепить вратарскую линию.

В текущем сезоне первенство на «ленточке» оспаривают Станислав Крицюк и Михаил Кержаков, но вскоре к ним может подоспеть пополнение. Рассматриваются три кандидатуры - Илья Лантратов, нынешний голкипер подмосковных «Химок», Дениса Адамова из «Сочи», а также Ивана Ломаева из самарских «Крыльев Советов», сообщает «Чемпионат».