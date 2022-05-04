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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» подыскивает нового голкипера

04 Мая 2022 • 14:21 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Питерский «Зенит» досрочно оформил чемпионский титул в чемпионате российской Премьер-лиги, это случилось в 27-м туре после победы над московским «Локомотивом». И теперь помыслы руководства клуба уже о будущем - в «Зените» решили укрепить вратарскую линию.

В текущем сезоне первенство на «ленточке» оспаривают Станислав Крицюк и Михаил Кержаков, но вскоре к ним может подоспеть пополнение. Рассматриваются три кандидатуры - Илья Лантратов, нынешний голкипер подмосковных «Химок», Дениса Адамова из «Сочи», а также Ивана Ломаева из самарских «Крыльев Советов», сообщает «Чемпионат». 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков Станислав Крицюк Иван Ломаев Денис Адамов Илья Лантратов
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04.05  19:00 Краснодар ... Локомотив Москва 2.80 3.35 2.65
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