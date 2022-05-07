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Семак прокомментировал слухи о будущем Дзюбы

07 Мая 2022 • 21:45 Комментировать
Зенит
1:0
Химки
окончен

В последнее время будущее Артёма Дзюбы в составе питерского «Зенита» вызывает все больше вопросов - о том, что клубу не нужен уже немолодой по футбольным меркам нападающий, говорят все больше и больше экспертов. Сам он слухи о своем будущем не комментирует, однако это сделал наставник питерского клуба Сергей Семак. Он посоветовал всем страждущим информации дождаться официального сообщения на подобную тему, попутно намекнув, что вскоре новости действительно могут быть.

- Есть порядок действий. Анонсирование любого события, происходящего в клубе, — это задача клуба. В ближайшее время всё разрешится, - заявил Семак в ходе пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Артём Дзюба
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