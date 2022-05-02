Идову поддержал идею расширения РПЛ до 18 клубов

Защитник «Химок» Брайан Идову высказался на тему возможного расширения РПЛ до 18 клубов.

Футболист поддержал идею расширения, но согласился с тем, что из-за финансовых проблем многих клубов, к этому вопросу можно отнестись скептически.

«Изначально думал, что 18 команд — идеальное число для РПЛ. Судил по топ-чемпионатам: казалось, что 30 игр — как-то маловато. Надо посмотреть, что будет дальше. Если без еврокубков, то расширение до 18 команд выглядит оптимальным вариантом», — приводит слова Идову Sport24.

Напомним, на данный момент в высшем российском футбольном дивизионе принимают участие 16 клубов. Однако ранее появилась информация о том, что со следующего сезона РПЛ может быть расширена до 18 команд.

В текущем сезоне 29-летний Идову провёл в составе «Химок» 23 матча, отметившись в них двумя результативными передачами.