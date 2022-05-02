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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Идову поддержал идею расширения РПЛ до 18 клубов

02 Мая 2022 • 09:55 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Защитник «Химок» Брайан Идову высказался на тему возможного расширения РПЛ до 18 клубов.

Футболист поддержал идею расширения, но согласился с тем, что из-за финансовых проблем многих клубов, к этому вопросу можно отнестись скептически.

«Изначально думал, что 18 команд — идеальное число для РПЛ. Судил по топ-чемпионатам: казалось, что 30 игр — как-то маловато. Надо посмотреть, что будет дальше. Если без еврокубков, то расширение до 18 команд выглядит оптимальным вариантом», — приводит слова Идову Sport24.

Напомним, на данный момент в высшем российском футбольном дивизионе принимают участие 16 клубов. Однако ранее появилась информация о том, что со следующего сезона РПЛ может быть расширена до 18 команд.

В текущем сезоне 29-летний Идову провёл в составе «Химок» 23 матча, отметившись в них двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Брайн Идову
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