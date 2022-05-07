Туктамышева рассказала, кто вдохновил её на первый четверной прыжок

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, кто её вдохновил на первый четверной тулуп, который она исполнила во время тренировочных сборов в Ереване.

«Чувствую, что я вдохновилась четвертым чемпионством «Зенита». Но сразу признаюсь, что если команда завоюет пятое чемпионство, то поддержать ее пятерным тулупом я уже не смогу», – заявила фигуристка в интервью изданию «Спорт день за днём».

Туктамышева является активной болельщицей «Зенита» и старается как можно чаще посещать игры питерской команды, несмотря на свой непростой тренировочно-соревновательный график.

Напомним, что «Зенит» оформил чемпионство неделей ранее, выиграв последние четыре чемпионата России подряд.