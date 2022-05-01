Смородская — о чемпионстве «Зенита»: «Прекрасно, когда в стране есть хотя бы одна приличная команда»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала четвёртое подряд чемпионство «Зенита».

«Прекрасно, когда в стране есть хотя бы одна приличная команда, которая играет в современный футбол», — приводит слова Смородской РИА Новости.

Напомним, после вчерашней победы на «Локомотивом» (3:1) «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России за три тура до конца турнира. Это чемпионство стало для команды Сергея Семака уже четвёртым кряду. В последний раз, когда кубок достался не клубу из Санкт-Петербурга был сезон 2017/2018 — тогда чемпионом стал «Локомотив».