В «Зените» отреагировали на новость о том, что Кержаков летом может покинуть клуб

Вратарь Михаил Кержаков не покинет «Зенит» в летнее трансферное окно, сообщил генеральный директор команды Александр Медведев.

В интервью «Спорт-Экспрессу» функционер заявил, что решения расстаться с голкипером в руководстве нет.

Ранее российские СМИ сообщили о том, что голкипер в летнее трансферное окно может покинуть «Зенит». Действующий контракт голкипера с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах за «Зенит» во всех турнирах и пропустил 24 мяча.

В составе «сине-бело-голубых» Кержаков стал чемпионом России в четвёртый раз подряд.