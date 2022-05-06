Сергеев стал лучшим игроком месяца в «Зените»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев признан лучшим игроком команды за апрель.

Официальный сайт клуба сообщает, что Сергеев набрал 30 процентов голосов. Второе место занял бразилец Малком, третьим стал его соотечественник, Клаудиньо.

26-летний футболист перешел в «Зенит» в январе 2022 года из самарских «Крыльев Советов». В текущем сезоне он принял участие в 32 матчах, забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач во всех турнирах (с учетом игр за «Крылья Советов»).

Ранее петербургский клуб досрочно обеспечил четвертое чемпионство подряд в Российской премьер-лиге за три тура до конца сезона.