Игонин: «Даже сейчас Дзюба — лучший бомбардир «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о будущем нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы.

Экс-футболист считает, что форвард ещё способен помочь «Зениту» на поле, однако продление контракта будет зависеть о готовности Дзюбы перестроится и играть новую роль в своей команде.

«Тут всё зависит от того, насколько Артём сам готов стать неким помощником для партнёров, готов ли он чаще оставаться в резерве? Если нет, он сам не станет подписывать новое соглашение. Но даже в текущем сезоне, периодически оставаясь на скамейке запасных, он забил 13 мячей и является лучшим бомбардиром команды», — приводит слова Игонина RT.

Также Игонин отметил, что навыки Дзюбы пригодятся «Зениту» в матчах против команд, играющих от обороны.

В текущем сезоне 33-летний нападающий провёл в составе петербуржцев 36 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт экс-капитана сборной России с «Зенитом» истекает летом нынешнего года.