Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзов рассказал о планах «Химок» на оставшиеся игры сезона

02 Мая 2022 • 10:42 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Футболист назвал итоговый результат обидным, а также заявил о настрое подмосковной команды выиграть оставшиеся три игры в текущем розыгрыше.

«Конечно, обидно. На 90-й минуте ставят пенальти, и после него пропускаем. Перспективы «Химок»? Необходимо избежать стыков, а там посмотрим. Нужно выложиться, чтобы выиграть оставшиеся три матча», — приводит слова Мирзова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в оставшихся турах подопечным Сергея Юрана предстоит встретиться с «Зенитом» «Ростовом» и «Спартаком». Несмотря на то, что Мирзов принадлежит «красно-белым» и выступает за «Химки» на правах аренды, полузащитник заявил, что будет настраиваться на игру с московской командой точно так же, как и на других соперников.

На данный момент «Химки» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 29 набранных очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет один балл.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Уфа Резиуан Мирзов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  19:00 Арсенал Тула ... Нижний Новгород 2.31 3.25 3.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
11:43 · Россия. Премьер-лига
Промес: Ваноли в матче с «Крыльями Советов» сделал правильные тактические ходы
11:36 · Россия. Премьер-лига
Салихова обвинила арбитра Мешкова в непоследовательных решениях
11:35 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Химок» рассказал, за счёт чего Юран поднял команду
11:30 · Россия. Премьер-лига
Ретро-форма «Спартака» застряла в другой стране
11:20 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА не верит, что «армейцы» займут второе место в РПЛ
11:08 · Россия. Премьер-лига
Широков: Пока трудно сказать, с чем связан спад в игре ЦСКА
11:05 · Россия. Премьер-лига
Лантратов заявил о желании поиграть в топ-клубе
10:55 · Россия. Премьер-лига
Айртон провёл первый матч за «Фламенго»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Газизов о травме Беленова: Нога пока опухшая
10:44 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Ахмат» одержал абсолютно заслуженную победу над ЦСКА
10:42 · Россия. Премьер-лига
Мирзов рассказал о планах «Химок» на оставшиеся игры сезона
10:37 · Россия. Премьер-лига
Лантратов пожелал Беленову скорейшего возвращения на поле
10:32 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: Особый настрой на «Спартак»? Как обычно будем играть на победу
10:27 · Россия. Премьер-лига
Лантратов: Обидно пропускать на последней минуте с пенальти
10:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Николаев: Набиуллин — не грубый футболист
Все новости
Рекомендуем