Мирзов рассказал о планах «Химок» на оставшиеся игры сезона

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Футболист назвал итоговый результат обидным, а также заявил о настрое подмосковной команды выиграть оставшиеся три игры в текущем розыгрыше.

«Конечно, обидно. На 90-й минуте ставят пенальти, и после него пропускаем. Перспективы «Химок»? Необходимо избежать стыков, а там посмотрим. Нужно выложиться, чтобы выиграть оставшиеся три матча», — приводит слова Мирзова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в оставшихся турах подопечным Сергея Юрана предстоит встретиться с «Зенитом» «Ростовом» и «Спартаком». Несмотря на то, что Мирзов принадлежит «красно-белым» и выступает за «Химки» на правах аренды, полузащитник заявил, что будет настраиваться на игру с московской командой точно так же, как и на других соперников.

На данный момент «Химки» располагаются на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 29 набранных очков. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет один балл.