Глушаков: Сейчас мы увидим, кто из легионеров приезжал в Россию за деньгами

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал о том, что отстранение российских клубов из еврокубков станет некой проверкой для легионеров.

«Сейчас мы увидим, кто из легионеров приезжал сюда за деньгами, а кто добиваться результата», – заявил Денис в интервью «Матч ТВ».

Глушаков подчеркнул, что большая часть иностранцев уже покинула российские команды, но этот процесс нельзя считать завершённым.

Напомним, что сегодня, 2 мая, УЕФА вынес решение о запрете участия российских клубов в предстоящем еврокубковом сезоне 2022/23.