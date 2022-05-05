В «Химках» высказались о преемнике Габулова

В подмосковных «Химках» высказались по поводу преемника Владимира Габулова на посту генерального директора клуба. Об этом в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» поведал представитель команды Роман Терюшков.

«Назначим одного и.о., им будет один из заместителей. До конца мая будем подбирать руководителя», - сказал Терюшков.

Ранее была названа причина ухода Габулова из подмосковного клуба.

После 27 туров «Химки» набрали 29 баллов и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Ближайший поединок команда проведет на выезде с петербургским «Зенитом».