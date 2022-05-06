Кержаков может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщил «РБ Спорт».

Источник утверждает, что у команды из Санкт-Петербурга имеются два варианта развития ситуации. При первом - автопродление контракта на один год, и Кержаков уходит в аренду в другой клуб. А при втором Михаил свободным агентом покинет летом команду.

Действующий контракт Кержакова с клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл за основную команду 25 матчей во всех турнирах, пропустив 24 гола.

В составе команды из Санкт-Петербурга он четырежды становился чемпионом России.