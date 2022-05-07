Первый удар по мячу в матче «Зенит» – «Химки» нанесла 99-летняя ветеран ВОВ

Сегодня, 7 мая, питерский «Зенит» в рамках 28-го тура чемпионата России принимает на своём поле подмосковные «Химки».

Для питерцев игра против подмосковной команды – это первый официальный матч в статусе чемпионов, но клуб не забыл о предстоящем празднике – Дне Победы. По случаю празднования 9 мая первый удар по мячу в матче сделала 99-летняя болельщица «сине-бело-голубых» – ветеран Великой Отечественной войны Вера Григорьевна Кузьмина.

После того, как Вера Григорьевна произвела первый удар, Сергей Семак поздравил женщину, вручив ей букет цветов.