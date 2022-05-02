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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов: «Никакой гегемонии «Зенита» нет!»

02 Мая 2022 • 13:57 Комментировать
Зенит
...
Химки
07.05 16:30

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов оценил уровень конкуренции в чемпионате России.

Экс-футболист не согласился с мнением, что в РПЛ прослеживается гегемония «Зенита».

«Как можно говорить о гегемонии «Зенита»? Петербуржцы сейчас ненамного превосходит другие команды. В следующем сезоне всё может измениться. Люди там по исполнительскому мастерству чуть-чуть выше и более сыгранные, но и у них бывают неудачные матчи», — приводит слова Гаврилова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в 27-м туре «Зенит» одолел «Локомотив» (3:1) и досрочно выиграл чемпионат России за три тура до конца турнира. Это чемпионство стало для петербуржского клуба четвёртым кряду.

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Зенит Юрий Гаврилов
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