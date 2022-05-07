Кержаков не поможет «Зениту» в матче с «Химками»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков пропустит матч 28-го тура РПЛ против «Химок», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, голкипер получил мышечную травму, поэтому пропуск игры никак не связан с переговорами по продлению контракта футболиста, который истекает летом нынешнего года.

В текущем сезона 35-лентний Кержаков провёл в составе «Зенита» 25 матчей, в которых пропустил 24 мяча и девять раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч «Зенит» — «Химки» состоится сегодня, 7 мая. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.