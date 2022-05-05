Одоевский: «Я не боюсь конкуренции»

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский поделился мнением об оставшихся трёх матчах петербуржцев в нынешнем сезоне РПЛ, а также прокомментировал слухи о возможном приходе в команду нового голкипера.

«В оставшихся матчах мы должны продолжать показывать чемпионскую игру. Что до слухов о новом вратаре, то я не боюсь конкуренции», — цитирует Одоевского пресс-служба питерского клуба.

Напомним, «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России после победы над «Локомотивом» (3:1) в матче 27-го тура. В оставшихся играх «Зениту» предстоит встретиться с «Химками», «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

В текущем сезоне 19-летний Одоевский провёл в составе петербуржцев два матча в которых дважды пропустил и один раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.