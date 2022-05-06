Семак не будет возражать, если Дзюба захочет покинуть клуб

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил руководству, что не будет возражать, если нападающий Артём Дзюба покинет команду.

По информации Metaratings, Сергей Семак уже сообщил клубу свою позицию по поводу Дзюбы.

В этом сезоне 33-летний российский нападающий принял участие в 36 матчах, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач во всех турнирах. Стоимость футболиста согласно порталу transfermarkt составляет девять миллионов евро. Контракт игрока заканчивается в конце июня 2022 года.

Дзюба находится в «Зените» с июля 2015 года, за это время он четыре раза стал чемпионом России, два раза выиграл Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, а также два раза выиграл бронзовые медали.