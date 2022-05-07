Бубнов считает, что «Зенит» на классе обыграет «Химки»

Экс-футболист, а ныне известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего поединка в РПЛ между «Зенитом» и подмосковными «Химками».

Бубнов сказал Sportbox.ru, что у питерской команды очень сильная скамейка запасных, так что больших проблем подопечные Сергея Семака не должны будут испытать. Эксперт считает, что «Зенит» в ранге чемпиона на классе переиграет команду Сергея Юрана со счётом 3:1.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга уже обеспечил себе досрочный чемпионский титул. Поединок между «Зенитом» и «Химками» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.