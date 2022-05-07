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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов считает, что «Зенит» на классе обыграет «Химки»

07 Мая 2022 • 09:46 Комментировать
Зенит
...
Химки
Через 6 ч. 8 мин.

Экс-футболист, а ныне известный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего поединка в РПЛ между «Зенитом» и подмосковными «Химками».

Бубнов сказал Sportbox.ru, что у питерской команды очень сильная скамейка запасных, так что больших проблем подопечные Сергея Семака не должны будут испытать. Эксперт считает, что «Зенит» в ранге чемпиона на классе переиграет команду Сергея Юрана со счётом 3:1.

Напомним, что клуб из Санкт-Петербурга уже обеспечил себе досрочный чемпионский титул. Поединок между «Зенитом» и «Химками» состоится сегодня в 16.30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки Александр Бубнов
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ЗЕНИТ ХИМКИ
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07.05  14:00 Урал ... Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
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