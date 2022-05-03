Сантос останется в «Зените»

Компания TFM Agency, которая представляет интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, поделилась информацией о будущем своего клиента

«Чемпионат» сообщает, что в TFM Agency заявили: «Дуглас счастлив в России». Бразилец не собирается покидать клуб из-за бана российских клубов в еврокубках.

28-летний защитник в этом сезоне принял участие в 35 матчах, забил один гол и отдал пять голевых передач во всех турнирах.

«Зенит» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги за три тура до окончания турнира. «Сине-бело-голубые» заняли первое место в РПЛ четвертый раз подряд.

Ранее УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в предстоящем сезоне.