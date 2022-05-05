Александр Мостовой не видит смысла в переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию, согласно которой форвард «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в сербской «Црвене Звезде».

«Сомневаюсь, что Дзюба уйдёт из «Зенита». Не вижу смысла уходить из «Зенита» в какую-то «Црвену Звезду». Зачем?

Даже если «Зенит» не заинтересован в Дзюбе, у нас есть ещё команды в России, куда его с удовольствием возьмут», — сказал Мостовой «Чемпионату».

Напомним, 5 мая в российских СМИ появилась информация, согласно которой, «Зенит» не будет продлевать контракт с 33-летним Дзюбой, таким образом, футболист покинет клуб летом 2022 года в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл за «сине-бело-голубых» 36 матчей во всех турнирах, смог поразить ворота соперников 13 раз, при этом отметился 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 9 миллионов евро.